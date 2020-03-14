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В ворота «Спартака» не назначен пенальти. Судья прав?

16:09
80-я минута матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Спартак».
80-я минута матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Спартак».
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На 80-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота красно-белых.

Джоэл Фамейе показал судье, что спартаковский защитник Павел Маслов сыграл рукой. Судья ответил, что правая рука Маслова находилась в естественном положении и была прижата к корпусу. (Александр Бобров)

Оренбург — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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