В ворота «Спартака» не назначен пенальти. Судья прав?
16:09
На 80-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота красно-белых.
Джоэл Фамейе показал судье, что спартаковский защитник Павел Маслов сыграл рукой. Судья ответил, что правая рука Маслова находилась в естественном положении и была прижата к корпусу. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи