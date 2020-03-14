В ворота «Спартака» не назначен пенальти. Судья прав?

На 80-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота красно-белых.

Джоэл Фамейе показал судье, что спартаковский защитник Павел Маслов сыграл рукой. Судья ответил, что правая рука Маслова находилась в естественном положении и была прижата к корпусу. (Александр Бобров)