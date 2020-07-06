В УЕФА обратили внимание на чемпионство «Зенита»

Официальный Twitter УЕФА поздравил «Зенит» с досрочным титулом чемпионов России. Петербуржцы обеспечили себе чемпионство за четыре тура до конца сезона, обыграв «Краснодар» (4:2).

«Увидимся в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении русскоязычной версии УЕФА.

На данный момент участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/21, помимо «Зенита», обеспечили себе «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», две «Боруссии» из Дортмунда и Менхенгладбаха, «Лейпциг», «ПСЖ», «Марсель», «Шахтер» и «Брюгге».