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В УЕФА обратили внимание на чемпионство «Зенита»

6 июля 2020, 08:09

Официальный Twitter УЕФА поздравил «Зенит» с досрочным титулом чемпионов России. Петербуржцы обеспечили себе чемпионство за четыре тура до конца сезона, обыграв «Краснодар» (4:2).

«Увидимся в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении русскоязычной версии УЕФА.

На данный момент участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/21, помимо «Зенита», обеспечили себе «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», две «Боруссии» из Дортмунда и Менхенгладбаха, «Лейпциг», «ПСЖ», «Марсель», «Шахтер» и «Брюгге».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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