«В России тяжело обыгрывать соперников». Кварацхелия рассказал, в чем ему нужно прибавлять

Лучшим молодым игроком сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ» признан полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

— В России тяжело обыгрывать соперников, — сказал 19-летний грузин в интервью «Матч ТВ». — Здесь хорошие защитники, строго команды играют в обороне. Но всегда нужно стараться.

Мне надо прибавлять в реализации. Больше забивать и больше работать на команду.

Лучшего молодого игрока выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.