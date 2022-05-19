Митрофанов: «Изменение лимита на легионеров? Документы находятся на подписи у министра»

В РФС рассказали о ситуации с изменением лимита на легионеров в РПЛ

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с изменением лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит на легионеров? Те решения, которые были приняты на исполкоме, находятся на подписи у министра. Все в тех же самых объёмах, то, как об этом заявлялось в марте», — заявил Митрофанов.

23 марта исполком РФС одобрил для предоставления в Министерство спорта новую формулу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ. Союз предложил установить с сезона-2022/23 ограничение, согласно которому клубы-участники чемпионата смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться не более 8 иностранцев в каждой команде.

В случае принятия новой формулы для участников чемпионата будет установлено обязательное требование включать в заявку не менее 12 доморощенных футболистов. В данный момент в российской премьер-лиге действует лимит на легионеров, согласно которому клубы могут включать в заявку не более 8 иностранцев. При этом все иностранцы могут находиться на поле одновременно.