В пресс-службе «Альмерии» анонсировали переход Бабича в «Спартак»

В пресс-службе «Альмерии» ответили на вопрос «СЭ» о том, почему защитник команды Срджан Бабич посетил матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

18 августа сообщалось, что 27-летний серб прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с красно-белыми.

«Скоро все будет объявлено официально», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Бабич выступает за «Альмерию» с августа 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.