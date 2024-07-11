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Сегодня, 08:55

«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на открытом воздухе в начале января 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб ведет работу над тем, чтобы провести в начале января матч КХЛ на футбольном стадионе.

«Мы пока не отказываемся от этой идеи. Пока планируем сыграть 4 января на футбольном стадионе «Нижний Новгород». Сейчас идет совместная работа нашего и футбольного клубов, правительства Нижегородской области. Этим вопросом мы еще по весне озадачились, потому что вопрос непростой, и мероприятие хотелось бы провести на достойном уровне, поэтому подготовка уже идет. С лигой мы это согласовывали и по календарю», — приводит слова Харламова ТАСС.

Осенью прошлого года «Торпедо» обращалось в лигу с предложением провести матч на открытом воздухе 7 января с минским «Динамо» на арене «Нижний Новгород». Однако матч на открытом воздухе не состоялся, поскольку на подготовку было отведено мало времени.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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