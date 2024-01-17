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Караваев — о самочувствии после травмы: «Работаю в общей группе, слава Богу, проблем нет»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как для него сложились первые дни учебно-тренировочных сборов в Абу-Даби.

«Потренировались хорошо: утром было много беговой работы, вечером — больше тактики, командные взаимодействия в обороне, в атаке. Ноги постепенно становятся тяжелыми, но это нормально для первых дней сборов», — приводит пресс-служба клуба слова Караваева.

Также он ответил на вопрос о своем самочувствии после травмы.

«Все хорошо, работаю в общей группе. Слава Богу, никаких проблем нет», — добавил футболист.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 3 голевыми передачами.

Первый тренировочный сбор «Зенита» проходит в ОАЭ с 14 по 29 января. Второй и третий сборы петербургская команда проведет в Дохе с 1 по 28 февраля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-17-vyacheslav-karavaev-rabotayu-v-obshchey-gruppe-slava-bogu-problem-net.htm
Вячеслав Караваев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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