20:23 | Футбол — РПЛ

В ожидании дебюта Малкома. Видео из раздевалки "Зенита" перед матчем с "Краснодаром"

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Новичок "Зенита", нападающий Малком опубликовал в своем Instagram видео из раздевалки перед матчем 4-го тура РПЛ с "Краснодаром"Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало - в 21.30 (мск).

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита", Малком начнет встречу со скамейки запасных.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар", начало - в 21.30 (мск).

 

Зенит - Краснодар

Кабелла выйдет с первых минут у "Краснодара" на игру с "Зенитом" // Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", Малком в запасе

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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