В ожидании дебюта Малкома. Видео из раздевалки "Зенита" перед матчем с "Краснодаром"

Новичок "Зенита", нападающий Малком опубликовал в своем Instagram видео из раздевалки перед матчем 4-го тура РПЛ с "Краснодаром". Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало - в 21.30 (мск).

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита", Малком начнет встречу со скамейки запасных.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар", начало - в 21.30 (мск).

Кабелла выйдет с первых минут у "Краснодара" на игру с "Зенитом" // Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", Малком в запасе