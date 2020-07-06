В огне. Как фанаты встретили чемпионский «Зенит»
6 июля 2020, 03:30
«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы обеспечили себе чемпионский титул. Команду в аэропорту «Пулково» встретили фанаты, которые приготовили ряд баннеров и устроили файер-шоу.
Чемпионы дома! pic.twitter.com/rVWEeTp02A— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 6, 2020
July 6, 2020
?? #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 6, 2020
Мы дома! Спокойной ночи! pic.twitter.com/cfyaniYEvL— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 6, 2020
Впервые в истории российского футбола чемпион определился за четыре тура до конца турнира. Команда из Санкт-Петербурга в седьмой раз в истории выиграла национальный чемпионат. «Зенит» стал чемпионом второй сезон подряд. Оба года командой руководит Сергей Семак.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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