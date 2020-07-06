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В огне. Как фанаты встретили чемпионский «Зенит»

6 июля 2020, 03:30
Баннер фанатов «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Баннер фанатов «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы обеспечили себе чемпионский титул. Команду в аэропорту «Пулково» встретили фанаты, которые приготовили ряд баннеров и устроили файер-шоу.

Впервые в истории российского футбола чемпион определился за четыре тура до конца турнира. Команда из Санкт-Петербурга в седьмой раз в истории выиграла национальный чемпионат. «Зенит» стал чемпионом второй сезон подряд. Оба года командой руководит Сергей Семак.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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