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11 октября, 12:16

В Общероссийском профсоюзе футболистов отреагировали на отстранение троих игроков «Химок» от тренировок

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал отстранение троих футболистов «Химок» от тренировок с командой.

В понедельник, 10 октября, стало известно, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев отстранил защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

«У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением. Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Зотова.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 8 очками в 12 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/profsoyuz-futbolistov-vpechatlenie-chto-himki-py-tayutsya-vy-davit-igrokov-iz-za-finansovoj-situatsii/
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 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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