В Общероссийском профсоюзе футболистов отреагировали на отстранение троих игроков «Химок» от тренировок

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал отстранение троих футболистов «Химок» от тренировок с командой.

В понедельник, 10 октября, стало известно, что главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев отстранил защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

«У нас с ребятами есть контакт. Изучаем ситуацию. Для нас очевидно, что это связано с тяжелым финансовым положением. Сложилось впечатление, что клуб таким образом пытается выдавить ребят из команды. Будем дальше пытаться урегулировать ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Зотова.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 8 очками в 12 матчах.