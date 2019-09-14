РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

В матче против «Урала» Жиго повторил рекорд Парфенова

23:08
Теги:

В матче против «Урала» (1:2) защитник «Спартака» Самюэль Жиго забил четвертый гол в текущем чемпионате и повторил клубный рекорд в премьер-лиге. Начиная с сезона-2002, больше трех голов забивали только француз и Дмитрий Парфенов, ныне тренирующий «Урал». В сезоне-2004 украинский защитник отметился четырьмя точными ударами в девяти проведенных встречах, правда все мячи он забил с пенальти. В 1990-х по девять голов записали на свой счет два игрока обороны — Виктор Онопко в сезоне-1993 и Юрий Никифоров два года спустя. (Кирилл Бурдаков)

Самые результативные защитники «Спартака» в сезоне премьер-лиги

Игрок

Сезон

Матчи

Голы

Дмитрий Парфенов

2004

9

4

Самюэль Жиго

2019/20

9

4

Малик Фатхи

2009

16

3

Малик Фатхи

2008

21

3

Ибра Кебе

2002

24

3

Сальваторе Боккетти

2015/16

28

3

Марек Сухи

2011/12

32

3

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3690
Все опросы
«Спартак» проиграл «Уралу». Это — ...
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир