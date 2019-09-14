В матче против «Урала» Жиго повторил рекорд Парфенова
В матче против «Урала» (1:2) защитник «Спартака» Самюэль Жиго забил четвертый гол в текущем чемпионате и повторил клубный рекорд в премьер-лиге. Начиная с сезона-2002, больше трех голов забивали только француз и Дмитрий Парфенов, ныне тренирующий «Урал». В сезоне-2004 украинский защитник отметился четырьмя точными ударами в девяти проведенных встречах, правда все мячи он забил с пенальти. В 1990-х по девять голов записали на свой счет два игрока обороны — Виктор Онопко в сезоне-1993 и Юрий Никифоров два года спустя. (Кирилл Бурдаков)
Самые результативные защитники «Спартака» в сезоне премьер-лиги
|
Игрок
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Дмитрий Парфенов
|
2004
|
9
|
4
|
Самюэль Жиго
|
2019/20
|
9
|
4
|
Малик Фатхи
|
2009
|
16
|
3
|
Малик Фатхи
|
2008
|
21
|
3
|
Ибра Кебе
|
2002
|
24
|
3
|
Сальваторе Боккетти
|
2015/16
|
28
|
3
|
Марек Сухи
|
2011/12
|
32
|
3
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