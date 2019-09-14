В матче против «Урала» Жиго повторил рекорд Парфенова

В матче против «Урала» (1:2) защитник «Спартака» Самюэль Жиго забил четвертый гол в текущем чемпионате и повторил клубный рекорд в премьер-лиге. Начиная с сезона-2002, больше трех голов забивали только француз и Дмитрий Парфенов, ныне тренирующий «Урал». В сезоне-2004 украинский защитник отметился четырьмя точными ударами в девяти проведенных встречах, правда все мячи он забил с пенальти. В 1990-х по девять голов записали на свой счет два игрока обороны — Виктор Онопко в сезоне-1993 и Юрий Никифоров два года спустя. (Кирилл Бурдаков)

Самые результативные защитники «Спартака» в сезоне премьер-лиги

Игрок Сезон Матчи Голы Дмитрий Парфенов 2004 9 4 Самюэль Жиго 2019/20 9 4 Малик Фатхи 2009 16 3 Малик Фатхи 2008 21 3 Ибра Кебе 2002 24 3 Сальваторе Боккетти 2015/16 28 3 Марек Сухи 2011/12 32 3

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