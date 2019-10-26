В матче между молодежками «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая драка
11:22
В матче 14-го молодежного первенства России между «Ахматом» и «Арсеналом» произошла массовая драка. На 39-й минуте встречи завязалась потасовка после фола игрока тульского клуба, в результате которой произошло три удаления. К происходящему на поле подбежали футболисты со скамейки запасных.
У «Арсенала» поле покинул Мельников, а у «Ахмата» — Хизриев и Денилханов.
45' Три удаления в нашем матче. Сейчас будем разбираться кто же покинул поле.— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 26 октября 2019 г.
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