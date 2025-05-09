В махачкалинском «Динамо» рассказали о настрое на матч с «Зенитом»: «Придется обыгрывать»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Зенита». Игра пройдет в субботу, 10 мая, начало — в 17:00 мск.

«На данном этапе мы имеем 27 очков — нас это не устраивает. Придется обыгрывать «Зенит». У нас есть свои задачи. Пока мы их еще не решили, боремся», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» с 27 очками после 27 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.