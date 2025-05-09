Футбол
9 мая, 16:10

В махачкалинском «Динамо» рассказали о настрое на матч с «Зенитом»: «Придется обыгрывать»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Зенита». Игра пройдет в субботу, 10 мая, начало — в 17:00 мск.

«На данном этапе мы имеем 27 очков — нас это не устраивает. Придется обыгрывать «Зенит». У нас есть свои задачи. Пока мы их еще не решили, боремся», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» с 27 очками после 27 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Шамиль Газизов
  • m_16

    Помнится, этот человек в Зенит ещё и перчатки кидал :)

    10.05.2025

  • Саша

    Ничья максимум. Судьи не дадут обыграть.

    09.05.2025

  • Спринт

    Экс-колхозный башкир-бабай .. вот получим от достояния компенсацию за доставку колхозной варюшки на арбе .. а также премию за проигрыш .. и решим все наши проблемы .. **

    09.05.2025

  • Леший

    Попытка - не пытка. Правильно я говорю, товарищ Берия?

    09.05.2025

  • MyachikSkok

    Не, тут за "Зенит". Магомедов всех мастей и сортов надо в пердив.

    09.05.2025

  • légionnaire

    анекдот про ослика и дракона вспомнился))

    09.05.2025

    «Динамо» Махачкала — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
