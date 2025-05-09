Футбол
9 мая, 15:00

Акинфеев, Соболев, Круговой и Глушаков поздравили с 80-летием Победы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник армейцев Данил Круговой, нападающий «Зенита» Александр Соболев и футболист Денис Глушаков поздравили с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«С праздником Великой Победы. Великая Отечественная война — война, которая пришла в каждый дом, в каждую семью. Которая принесла столько слез и боли нашей Родине. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» На фото мой прадед Афанасий Дмитриевич Шинкаренко, рядовой стрелковой дивизии. Прошел войну, был награжден Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени. Мы помним. Мы гордимся», — написал Акинфеев в Telegram-канале.

«С Днем Великой Победы», — написал Соболев.

«Я тот человек, который родился в Ленинградской области, на земле, которая выстояла. Выжила. Победила. С Днем Победы, друзья! Низкий поклон тем, кто сделал этот день возможным», — заявил Круговой в своем Telegram-канале.

«80 лет Великой Победе. Мы благодарим ветеранов и чтим память бойцов, которых уже нет с нами. Никто не забыт. Ничто не забыто», — написал Глушаков.

9 мая 2025 года отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Соболев
Данил Круговой
Денис Глушаков
Игорь Акинфеев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Популярное видео
  • Кот

    «Дракон» — советский рисованный мультфильм по мотивам сказок Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнама и Бирмы[1]. (Википедия). «Драко?н» — пьеса-сказка в трёх действиях советского драматурга Евгения Шварца... За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе" (Википедия). "Кстати, это по пьесе Шварца." (Gordon) -------------------------------- смешать всё в кучу, навешать ярлыки, перепутать причину и следствие, не дружить с логикой, конечно же, дать указания, и обязательно закончить какой нибудь глупостью, - всё, как всегда... ...Прав был великий тов. О. Бендер - "убивать нужно таких знатоков". :joy::joy::joy:

    09.05.2025

  • Gordon

    И к чему это ЗДЕСЬ?! Если ты либерал с извращённым пониманием свободы, то то маниакальность - и всегда причём. А если адекватный, то подумай и удали. Кстати, это по пьесе Шварца. А свободней нашей страны нет и не было.

    09.05.2025

  • Кот

    Великий мультфильм моего детства - "Дракон". И правил этот дракон всей страной, убивая и грабя свой народ. И пришёл герой и победил дракона. И увидел он богатства в закромах, и забыл о том, зачем он пришёл, и сам превратился в дракона. И так было с каждым героем. И поэтому дракон был всегда. И только один мальчик, увидев закрома, убил и второго дракона - в себе, и дал людям свободу. Когда же в моей стране родится этот мальчик... Наверное, никогда. Потому, что это - сказка...

    09.05.2025

