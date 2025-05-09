Акинфеев, Соболев, Круговой и Глушаков поздравили с 80-летием Победы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник армейцев Данил Круговой, нападающий «Зенита» Александр Соболев и футболист Денис Глушаков поздравили с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«С праздником Великой Победы. Великая Отечественная война — война, которая пришла в каждый дом, в каждую семью. Которая принесла столько слез и боли нашей Родине. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» На фото мой прадед Афанасий Дмитриевич Шинкаренко, рядовой стрелковой дивизии. Прошел войну, был награжден Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени. Мы помним. Мы гордимся», — написал Акинфеев в Telegram-канале.

«С Днем Великой Победы», — написал Соболев.

«Я тот человек, который родился в Ленинградской области, на земле, которая выстояла. Выжила. Победила. С Днем Победы, друзья! Низкий поклон тем, кто сделал этот день возможным», — заявил Круговой в своем Telegram-канале.

«80 лет Великой Победе. Мы благодарим ветеранов и чтим память бойцов, которых уже нет с нами. Никто не забыт. Ничто не забыто», — написал Глушаков.

9 мая 2025 года отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.