«Динамо» Махачкала и «Зенит» встретятся в 28-м туре чемпионата России в субботу, 10 мая. Начало игры на «Анжи Арене» в Каспийске — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Каспийске. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 16.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» из ретрансляции эфира «Матч ТВ» (по платной подписке).

В 27 турах РПЛ махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и перед туром занимает 11-е место в чемпионате, соперником махачкалинцев в предыдущем матче был «Акрон» (0:1). «Зенит» с 57 очками идет на второй строчке, в предыдущем туре питерцы обыграли «Пари НН» (2:1) и уступают 4 очка лидеру лиги — «Краснодару».