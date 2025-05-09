Футбол
9 мая, 17:00

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Зенит» встретятся в чемпионате России 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Динамо» Махачкала и «Зенит» встретятся в 28-м туре чемпионата России в субботу, 10 мая. Начало игры на «Анжи Арене» в Каспийске — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Каспийске. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
10 мая, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Зенит

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 16.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» из ретрансляции эфира «Матч ТВ» (по платной подписке).

В 27 турах РПЛ махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и перед туром занимает 11-е место в чемпионате, соперником махачкалинцев в предыдущем матче был «Акрон» (0:1). «Зенит» с 57 очками идет на второй строчке, в предыдущем туре питерцы обыграли «Пари НН» (2:1) и уступают 4 очка лидеру лиги — «Краснодару».

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
В махачкалинском «Динамо» рассказали о настрое на матч с «Зенитом»: «Придется обыгрывать»

Экс-тренер академии «Динамо»: «Гладышев обижался, когда не проходил в состав»
