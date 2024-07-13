В «Химках» рассказали о трансферной политике клуба

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился мнением о трансферной политике клуба этим летом.

— «Химки» подписывают возрастных игроков этим летом: Глушаков, Юсупов, Мирзов. Почему такая ориентированность в это трансферное окно?

— Возраст не имеет значения. Если футболист показывает результат и готов выходить на поле и показывать себя, то почему нет? Не стареют душой ветераны, — цитирует Оленева Sport24.

27 июня 37-летний Глушаков стал игроком «Химок». С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.