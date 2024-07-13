В «Химках» рассказали о трансферной политике клуба
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился мнением о трансферной политике клуба этим летом.
— «Химки» подписывают возрастных игроков этим летом: Глушаков, Юсупов, Мирзов. Почему такая ориентированность в это трансферное окно?
— Возраст не имеет значения. Если футболист показывает результат и готов выходить на поле и показывать себя, то почему нет? Не стареют душой ветераны, — цитирует Оленева Sport24.
27 июня 37-летний Глушаков стал игроком «Химок». С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Sport24
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13
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|0
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14
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|0
|0-0
|0
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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