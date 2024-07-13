Гранат считает переход Грушенкова в «Зенит» самым громким трансфером в РПЛ
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат назвал самый громкий трансфер в межсезонье в РПЛ.
«Самый громкий и самый ожидаемый переход — это трансфер Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит». Хорошее усиление для чемпиона страны», — цитирует Граната Legalbet.
24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.
Источник: legalbet.ru
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