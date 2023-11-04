В «Факеле» отметили характер команды после победы над «Ахматом»: «Бились до конца!»

В «Факеле» отметили характер команды после победы над «Ахматом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу команды в матче 14-го тура РПЛ над «Ахматом» (2:1).

«Хочу поздравить команду. Ребята молодцы, отыгрались. Бились до конца!» — сказал Котов «СЭ».

«Ахмат» не выигрывает в РПЛ с начала осени — 2 сентября грозненцы обыграли «Урал» (1:0) в матче 7-го тура. С 12 очками «Ахмат» занимает 13-е место в РПЛ. «Факел» с 18 очками идет 9-м в турнирной таблице.