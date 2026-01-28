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28 января, 13:13

В ЦСКА рассказали о возможных трансферах с «Партизаном»

Павел Лопатко

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о трансферных сделках с «Партизаном».

«Симич и Роганович действительно интересные молодые футболисты, по которым наш клуб сделал предложение, и оно в силе. Мы понимаем важность их развития через игровую практику. На данный момент существуют определенные разногласия в дате их присоединения к ЦСКА в случае заключения сделки, но считаем, что расхождения могут быть улажены», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

18-летний сербский защитник Симич имеет контракт с «Партизаном» до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 26 матчах он забил гол и сделал передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

20-летний черногорский защитник Роганович в 25 матчах отметился 4 результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 3 миллиона евро.

Джон Джон, Матео Кассьерра, Владислав Саусь, Денис Макаров.«Зенит» расстался с Кассьеррой и берет Джона, Саусь в «Спартаке», Макаров покинул «Динамо»: таблица переходов РПЛ

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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