В ЦСКА рассказали о возможных трансферах с «Партизаном»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о трансферных сделках с «Партизаном».

«Симич и Роганович действительно интересные молодые футболисты, по которым наш клуб сделал предложение, и оно в силе. Мы понимаем важность их развития через игровую практику. На данный момент существуют определенные разногласия в дате их присоединения к ЦСКА в случае заключения сделки, но считаем, что расхождения могут быть улажены», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

18-летний сербский защитник Симич имеет контракт с «Партизаном» до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 26 матчах он забил гол и сделал передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

20-летний черногорский защитник Роганович в 25 матчах отметился 4 результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 3 миллиона евро.