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Сегодня, 17:30

В ЦСКА прокомментировали судебные разбирательства с Федотовым

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как в клубе отреагировали на решение РФС отказать в выплате компенсации бывшему тренеру команды Владимиру Федотову.

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения», — приводит слова Брейдо Sport24.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022-го по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
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