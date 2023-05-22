Гендир «Ахмата» — о Талалаеве: «Бывают недопонимая у игроков и тренера — ничего страшного»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, являлся ли для него матч с «Химками» (3:0) принципиальным в 28-м туре РПЛ.

«Для нас каждый матч с каждой командой принципиальный. Это борьба за 3 очка, которые нужны нам и другим командам. У нас с Талалаевым добрые отношения, он наш бывший тренер. Бывают недопонимая у игроков и тренера, притенить друг к другу — ничего страшного, это жизнь», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее защитник «Ахмата» Андрей Семенов в разговоре с «СЭ» сказал, что матча с «Химками» принципиальным.