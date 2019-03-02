"Урал" - "Зенит": Ракицкий, Барриос и Азмун в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд в матче 18-го тура чемпионата России "Урал" - "Зенит".
"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин, Бикфалви, Майега, Эль Кабир, Погребняк.
"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
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