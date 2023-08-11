«Урал» — «Спартак»: Бикфалви на 90+4-й минуте вывел хозяев вперед

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил на 90+4-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» — 3:2.

Бикфалви вышел на поле на 85-й минуте, заменив Дениса Кулакова. Полузащитник впервые в этом сезоне попал в заявку «Урала» на матч РПЛ.