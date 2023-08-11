«Урал» — «Спартак»: Бикфалви на 90+4-й минуте вывел хозяев вперед
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил на 90+4-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» — 3:2.
Бикфалви вышел на поле на 85-й минуте, заменив Дениса Кулакова. Полузащитник впервые в этом сезоне попал в заявку «Урала» на матч РПЛ.
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|0
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|10
|
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|3
|0
|0
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|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
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|1
|1
|5-4
|4
|
8
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|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
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|3
|
11
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|3
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|3
|
12
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|3
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|
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|3
|0
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|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
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|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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