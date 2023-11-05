«Урал» сыграет с «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Урал» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После 13-ти туров «Урал» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Рубина» 16 баллов, команда находится на 12-м месте в чемпионате России.

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