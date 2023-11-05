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Сегодня, 16:30

«Урал» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 6 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Урал».
Фото ФК «Урал»

«Урал» сыграет с «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Урал» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

После 13-ти туров «Урал» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Рубина» 16 баллов, команда находится на 12-м месте в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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«Зенит» предложил Васильеву новый долгосрочный контракт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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