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«Урал»: «Мы никогда не устанем повторять, «Спартак» всегда приятно побеждать»

19:50
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Пресс-служба «Урала» в Twitter эмоционально отреагировала на победу над «Спартаком» (2:1) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России.

На вопрос болельщика красно-белых «Лигу чемпионов выиграли?» екатеринбургский клуб ответил: «мы никогда не устанем повторять, «Спартак» всегда приятно побеждать».

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Спартак — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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