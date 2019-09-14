«Урал»: «Мы никогда не устанем повторять, «Спартак» всегда приятно побеждать»
Пресс-служба «Урала» в Twitter эмоционально отреагировала на победу над «Спартаком» (2:1) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России.
На вопрос болельщика красно-белых «Лигу чемпионов выиграли?» екатеринбургский клуб ответил: «мы никогда не устанем повторять, «Спартак» всегда приятно побеждать».
ДАААААА!!! ПОБЕДА!!!#СпартакУрал 1-2— ФК Урал (@FCURAL) September 14, 2019
ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! ОДИН-ДВА! pic.twitter.com/AANkfDdjUk
Мы никогда не устанем повторять, «Спартак» всегда приятно побеждать.— ФК Урал (@FCURAL) September 14, 2019
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