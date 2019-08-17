РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Урал» — «Крылья Советов»: Иванов удалил Емельянова с поля

17 августа 2019, 15:30
Теги:

Защитник «Урала» Роман Емельянов получил вторую желтую карточку на 67-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Полузащитник самарцев Дмитрий Кабутов рванул с мячом по своей бровке и умело прокинул мяч мимо Емельянова, после чего был сбит с ног в подкате. Главный арбитр встречи Сергей Иванов дал «Крыльям Советов» закончить атаку, а затем показал вторую желтую карточку защитнику «шмелей».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».

Урал — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

проголосовало: 13049
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир