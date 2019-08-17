«Урал» — «Крылья Советов»: Иванов удалил Емельянова с поля
17 августа 2019, 15:30
Защитник «Урала» Роман Емельянов получил вторую желтую карточку на 67-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Полузащитник самарцев Дмитрий Кабутов рванул с мячом по своей бровке и умело прокинул мяч мимо Емельянова, после чего был сбит с ног в подкате. Главный арбитр встречи Сергей Иванов дал «Крыльям Советов» закончить атаку, а затем показал вторую желтую карточку защитнику «шмелей».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».
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