«Урал» — «Крылья Советов»: Гацкан получил травму и покинул поле
14:49
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан был заменен на 44-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Урала». Вместо 35-летнего молдавского футболиста на поле появился хавбек Срджан Мияйлович.
Хавбек «Урала» Петрюс Бумаль помешал Гацкану принять мяч в штрафной хозяев. Молдавский футболист упал на газон и схватился за заднюю поверхность бедра.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи