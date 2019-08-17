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«Урал» — «Крылья Советов»: Гацкан получил травму и покинул поле

14:49
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан был заменен на 44-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Урала». Вместо 35-летнего молдавского футболиста на поле появился хавбек Срджан Мияйлович.

Хавбек «Урала» Петрюс Бумаль помешал Гацкану принять мяч в штрафной хозяев. Молдавский футболист упал на газон и схватился за заднюю поверхность бедра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».

Урал — Крылья Советов

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