«Факел» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче под руководством Ташуева

«Уралом» дома сыграл вничью с «Факелом» в матче 8-го тура чемпионата России — 0:0.

На 83-й минуте полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев забил гол, сыграв на добивании. Однако взятие ворот было отменено из-за фола хозяев в развитии атаки.

Для «Факела» это была первая игра под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.

«Урал» располагается на пятой строчке в чемпионате страны, набрав 14 очков в 8 матчах.