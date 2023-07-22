«Урал» — ЦСКА: Аюпов открыл счет после углового
Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов отличился в матче стартового тура РПЛ против ЦСКА.
29-летний хавбек отличился 21-й минуте, замкнув навес с углового. При этом голкипер армейцев Игорь Акинфеев в своей вратарской не дотянулся до мяча при подаче углового.
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|0
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
|
Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
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|20:00
|
Ростов – Факел
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|
Сочи – Балтика
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