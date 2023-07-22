«Урал» — ЦСКА: Аюпов открыл счет после углового

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов отличился в матче стартового тура РПЛ против ЦСКА.

29-летний хавбек отличился 21-й минуте, замкнув навес с углового. При этом голкипер армейцев Игорь Акинфеев в своей вратарской не дотянулся до мяча при подаче углового.