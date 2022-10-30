Умяров надеется вернуться в общую группу «Спартака» в этом году

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ», что надеется вернуться в состав красно-белых в этом году.

«Как проходит восстановление? Все хорошо, все по плану. Не думали, когда вернусь в общую группу. Конечно, рассчитываю вернуться в этом году. Вернусь ли к «Сочи»? Не хочу загадывать», — сказал Умяров «СЭ».

22-летний футболист получил повреждение плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.