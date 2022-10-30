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Сегодня, 15:45

Умяров надеется вернуться в общую группу «Спартака» в этом году

Мария Куцубеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ», что надеется вернуться в состав красно-белых в этом году.

«Как проходит восстановление? Все хорошо, все по плану. Не думали, когда вернусь в общую группу. Конечно, рассчитываю вернуться в этом году. Вернусь ли к «Сочи»? Не хочу загадывать», — сказал Умяров «СЭ».

22-летний футболист получил повреждение плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
2
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
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Динамо – Химки
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29.10 16:30
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30.10 14:00
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30.10 16:30
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 11
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