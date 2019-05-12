Умяров надеется, что в ближайших матчах "Спартака" взойдет солнце

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что в весенней части побед у команды было мало, но сейчас ситуация выправляется.

– На зимних сборах Кононов уделял много внимания короткому и среднему пасу, чтобы команда очень быстро передавала мяч друг другу. Почему у "Спартака" это пока получается не так эффективно в позиционных атаках? То есть, все голы, которые мы видели в весенней части сезона, были чаще всего забиты в быстрых атаках.

– Мы должны уметь играть по-разному. Футбол прогрессирует. Ничего плохого в этом не вижу.

– Фернанду уже который матч играет под нападающим, а вы, можно сказать, выполняете его функции. Какая сегодня была для вас установка?

– Мы с ним всегда менялись. Когда Фернанду опускался – я поднимался. Мы всегда были в движении и старались не играть вместе.

– Болеете за "Зенит" в параллельном матче?

– Конечно. Если он победит – нам будет приятно. Но нам самим надо выигрывать в последних двух матчах и оставаться как минимум на пятом месте.

– Переходя в "Спартак" зимой, ожидали, что команда будет бороться только за Лигу Европы?

– В футболе всякое случается. Сейчас довольно сложный период. В весенней части было мало побед. Сейчас более-менее выправляем ситуацию.

– Так получилось, что вы мало играли в весенней части. В чем вы видите со стороны проблемы "Спартака", из-за которых не получалось побеждать?

– Где-то не хватало удачи, где-то чуть-чуть опускались во вторых таймах.

– Насколько было тяжело после постоянной игровой практики в "Чертаново" сидеть на лавке?

– Когда играешь – более уверенно себя чувствуешь. Понимаешь, что помогаешь команде. А когда мало играешь или вообще не выходишь на поле – это морально тяжело. Я рад, что сейчас дебютировал. Постараюсь и дальше прогрессировать.

– Почему у "Спартака" все так плохо с реализацией моментов?

– Да, мы создаем моменты, но упускаем их. Надеюсь, удача когда-нибудь будет оказываться на нашей стороне.

– Солнце взойдет?

– Да. Именно так.

– А когда?

– Надеюсь, в ближайших матчах. Я уверен в этом. (Елена Григорьевская)