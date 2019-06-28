Украинский новичок "Динамо" Ордец считает, что футбол призван объединять народы

Новичок "Динамо" защитник Иван Ордец назвал переход в московскую команду новым вызовом для себя и выразил мнение, что чемпионат России сильнее УПЛ, сообщает Экспресс.

Ордец ранее защищал цвета "Шахтера" и мариупольского "Ильичевца". В минувшем сезоне он отыграл только два матча в чемпионате Украины. На его счету 12 игр и 1 гол за сборную страны, последняя из который датируется мартом 2018 года.

– Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку. Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист, – приводит слова футболиста "Экспресс".

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