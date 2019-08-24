На 90+6-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит» (1:0) ростовский арбитр Сергей Иванов сначала засчитал взятие ворот хозяев и показал на центр поля, однако вскоре гол Магомеда Оздоева он отменил. Почему так произошло?

В этом эпизоде уфимский голкипер Александр Беленов завладел мячом, накрыв его рукой в площади ворот. В это время в него врезался Сердар Азмун, попавший вратарю ногой в голову. Сразу после этого Беленов выпустил мяч, и Оздоев добил его в сетку. Судя по всему, Иванов всех деталей не видел, однако свое решение он изменил — видимо, подсказал ассистент из Краснодара Алексей Стипиди. В итоге бригада судей общими усилиями приняла верное решение, зафиксировав фол со стороны Азмуна. (Александр Бобров)

«Уфа» — «Зенит»: гости забили в концовке встречи, но гол отменили из-за нарушения правил