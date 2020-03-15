РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» сыграет с ЦСКА в белой форме

11:30
Теги:

«Уфа» выйдет на матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА в белой форме. Об этом сообщает Twitter клуба.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта. Начало в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8293
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир