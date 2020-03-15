«Уфа» сыграет с ЦСКА в белой форме
11:30
«Уфа» выйдет на матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА в белой форме. Об этом сообщает Twitter клуба.
Матч #ЦСКАУфа сыграем в белом pic.twitter.com/3oJja1649M— ФК УФА (@UfaFc) March 15, 2020
Матч ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта. Начало в 16.30 по московскому времени.
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