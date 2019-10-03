«Уфа» продлила контракт с Кэтэлином Карпом

«Уфа» продлила срок соглашения с полузащитником Кэтэлином Карпом, новое соглашения будет действовать до июня 2022 года, сообщается в официальном Twitter уфимского клуба.

Карп перешел в «Уфу» в январе 2017 года из «Вииторула». За это время полузащитник провел 64 матча в составе клуба и забил 3 гола.

ФК «Уфа» продлил контракт с Кэтэлином Карпом



Молдавский полузащитник Кэтэлин Карп переподписал трудовой контракт с нашим клубом до июня 2022 г.



Кэтэлин Карп перешел в нашу команду в январе 2017 года, за это время полузащитник провел 64 матча в составе «Уфы» и забил 3 гола. pic.twitter.com/dtHHohz6ud — ФК УФА (@UfaFc) October 3, 2019

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