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«Уфа» — «Ростов»: почему не удален игрок гостей?

19:12
Момент матча «Уфа» — «Ростов». Момент матча «Уфа» — «Ростов». Момент матча «Уфа» — «Ростов». Момент матча «Уфа» — «Ростов».
Момент матча «Уфа» — «Ростов».
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На 82-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Ростов» (0:1) арбитр Михаил Вилков вынес предупреждение Хорену Байрамяну за грубую игру в единоборстве с Кэтэлином Карпом. Те, кто ждал вмешательства видеоарбитров и замены желтой карточки на красную, этого не дождались. Решение судьи осталось в силе. Байрамян продолжил игру.

23&nbsp;августа. Уфа. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Уфимская команда больше тайма играла вдесятером после удаления Вячеслава Кротова.«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства

Почему так произошло, и чем фол Байрамяна отличается от фола Вячеслава Кротова?

Предположу, что судья и его видеоассистенты рассуждали так. Кротов совершил серьезное нарушение правил, ударив шипами соперника в ногу (высоко — в верхнюю часть голени). Удар был нанесен прямой ногой. Байрамян допустил грубую игру. Но не ударил соперника шипами в голову — скорее, удар пришелся по касательной боковой частью бутсы. Как я понимаю, в этом одно из тех отличий, которые учли арбитры. (Александр Бобров)

После игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить арбитра на полиграфе и пригорзил снятием команды с розыгрыша чемпионата России.

Уфа — Ростов

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