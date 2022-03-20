ЦСКА — «Рубин»: Бегич удален в конце второго тайма

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич получил красную карточку в конце матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

Он сфолил в своей штрафной на футболисте ЦСКА и привез пенальти. За нарушение Бегич получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Напомним, что в первом тайме красную карточку получил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий.