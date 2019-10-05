РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» — «Ахмат»: Анхель забил невероятный гол после ошибки Беленова

11:41
Теги:

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель забил в ворота «Уфы» на 9-й минуте матча 12-го тура чемпионата России.

Венесуэлец, по всей видимости, выполнял навес с левого фланга, но голкипер хозяев Александр Беленов далеко вышел из ворот и мяч оказался в воротах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Уфа — Ахмат

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир