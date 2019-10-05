«Уфа» — «Ахмат»: Анхель забил невероятный гол после ошибки Беленова
11:41
Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель забил в ворота «Уфы» на 9-й минуте матча 12-го тура чемпионата России.
Венесуэлец, по всей видимости, выполнял навес с левого фланга, но голкипер хозяев Александр Беленов далеко вышел из ворот и мяч оказался в воротах.
? Первый гол Вилькера Анхеля в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
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