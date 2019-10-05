Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель забил в ворота «Уфы» на 9-й минуте матча 12-го тура чемпионата России.

Венесуэлец, по всей видимости, выполнял навес с левого фланга, но голкипер хозяев Александр Беленов далеко вышел из ворот и мяч оказался в воротах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр