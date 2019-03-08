Участие Адриану в матче с "Динамо" под вопросом

Форвард "Спартака" Луиз Адриану может пропустить матч 19-го тура чемпионата России с "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Нападающий был освобожден от работы с общей группой.
В матче Олимп-Кубка России с "Уралом" бразилец получил сильный ушиб правой стопы, и на данный момент его участие в предстоящем дерби остается под вопросом. Также сообщается, что пока не восстановился от спазма мышц бедра полузащитник Михаил Игнатов.
Хавбек Александр Ломовицкий тренировался сегодня наравне с партнерами.
Матч "Динамо" – "Спартак" состоится 10 марта на "Арене Химки", начало – в 19:00 по московскому времени.
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