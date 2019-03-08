13:51 | Футбол — РПЛ

Участие Адриану в матче с "Динамо" под вопросом

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Форвард "Спартака" Луиз Адриану может пропустить матч 19-го тура чемпионата России с "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Нападающий был освобожден от работы с общей группой.

В матче Олимп-Кубка России с "Уралом" бразилец получил сильный ушиб правой стопы, и на данный момент его участие в предстоящем дерби остается под вопросом. Также сообщается, что пока не восстановился от спазма мышц бедра полузащитник Михаил Игнатов.

Хавбек Александр Ломовицкий тренировался сегодня наравне с партнерами.

Матч "Динамо" – "Спартак" состоится 10 марта на "Арене Химки", начало – в 19:00 по московскому времени.

Динамо - Спартак

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-03-08-vperedi__derbi/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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