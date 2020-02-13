У профсоюза футболистов нет вопросов к переходу Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов заявил, что у профсоюза нет претензий к переходу форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20.

— У нас сейчас нет вопросов, — сказал Зотов. — Это решение самого футболиста. Если бы мы увидели, что «Зенит» как-то нарушает права, тогда да. На сегодня, как я понял, все стороны нашли какой-то консенсус. Сейчас самое главное, чтобы Саша заиграл, вернулся как футболист и оставил все истории позади. (Евгений Белоусов)