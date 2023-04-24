«Спартак» — «Краснодар»: Зиньковский сравнял счет в матче

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».

27-летний форвард отличился на 81-й минуте матча. Россиянин ударил из-за пределов штрафной площади, после чего мяч попал в ногу защитнику «быков» Кристиана Рамиреса, а от него полетел в ворота.