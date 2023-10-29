Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы «Динамо» над «Уралом»: «Для вас я сдулся»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы бело-голубых над «Уралом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.
«Пообщаться? Для вас я сдулся», — сказал Тюкавин журналистам.
В матче с екатеринбуржцами Тюкавин открыл счет на 42-й минуте встречи. Этот гол стал для 21-летнего россиянина первым с 6 августа 2023 года — тогда он сделал дубль в игре 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2).
В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
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|П
|+/-
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|
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|0
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|28
|
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|13
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|26
|
3
|Кр. Советов
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|4
|3
|27-18
|22
|
4
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|5
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|2
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|21
|
5
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|6
|2
|5
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|20
|
6
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|13
|6
|2
|5
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|20
|
7
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|13
|5
|5
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|
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|4
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|
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|13
|4
|4
|5
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|
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|4
|5
|14-20
|16
|
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|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
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|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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