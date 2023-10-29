Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы «Динамо» над «Уралом»: «Для вас я сдулся»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы бело-голубых над «Уралом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Пообщаться? Для вас я сдулся», — сказал Тюкавин журналистам.

В матче с екатеринбуржцами Тюкавин открыл счет на 42-й минуте встречи. Этот гол стал для 21-летнего россиянина первым с 6 августа 2023 года — тогда он сделал дубль в игре 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2).

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Динамо» во всех турнирах.