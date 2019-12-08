Троих болельщиков «Спартака» отпустили на свободу в Санкт-Петербурге

Три болельщика «Спартака» были выпущены на свободу после отбытия наказания в виде семи суток административного ареста, сообщает РИА «Новости».

Во время матча 18-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0) фанаты красно-белых оскорбляли форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу. Суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Трое из них изначально получили 15 суток административного ареста. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

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