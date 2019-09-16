В девятом туре тройка лидеров чемпионата — «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» — синхронно одержала победы над соответственно «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Ахматом» и сохранила места в турнирной таблице.

При равенстве очков положение команд определяется по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой. «Ростов» остался на третьем месте, поскольку ни с кем из соседей еще не встречался. Тогда как «Краснодар» и «Зенит» поделили очки в Санкт-Петербурге.

Очки, набранные тройкой лидеров в очных матчах

И В Н П М О 1. Краснодар 1 0 1 0 1-1 1 Зенит 1 0 1 0 1-1 1 3. Ростов 0 0 0 0 0-0 0

Таким образом, судьбу первого места по итогам девяти туров по-прежнему решает разность забитых и пропущенных голов во всех матчах. И «Зенит» и «Краснодар» одолели соперников с разницей в два мяча и впереди остались и впереди остались «быки», которые забили на восемь голов больше, чем пропустили. (Кирилл Бурдаков)

Турнирная таблица чемпионата на данный момент

И В Н П М О 1. Краснодар 9 6 2 1 19-9 20 2. Зенит 9 6 2 1 13-4 20 3. Ростов 9 6 2 1 16-12 20

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