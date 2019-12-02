Трое болельщиков «Спартака» проведут под стражей 15 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности трех футбольных фанатов перед матчем 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство».

В воскресенье в 13 часов на Кирочной улице группа фанатов нецензурно выражалась в общественном месте. На замечания никто из них не реагировал.

При назначении наказания свою вину они не признали. Пояснили, что правонарушения не совершали — 1 декабря они вышли из отеля, к ним подошли сотрудники полиции, попросили предъявить документы. После этого им предложили проследовать в отдел полиции для проверки документов, где и были задержаны. По словам фанатов, они общественный порядок не нарушали, нецензурной бранью не выражались.

Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, включив в срок время административного задержания. (Гоша Чернов)

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