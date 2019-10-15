Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о задачах нового штаба московской команды.

— На минувшей неделе мы с Доменико провели в Москве 3 дня, — приводит ZVW слова Хинкеля. — Мы побывали на переговорах, а также посмотрели инфраструктуру клуба и город. Впечатления были очень позитивные. У нас было немного времени, но мы успели сходить на Красную Площадь и в мавзолей. Мы остались в восторге.

У «Спартака» есть очень амбициозные цели в среднесрочной перспективе. Летом в команде случилась революция, и она стала одной из самых молодых в премьер-лиге. Я знаю, что последние 5 матчей «Спартак» проиграл, поэтому наша первая задача — начать набирать очки и стабилизировать состояние команды.

В сезоне-2014/15 Хинкель работал помощником Тедеско в молодежной команде «Штутгарта».

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