РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тренер «Спартака» Хинкель: «Мы с Тедеско — не разлей вода»

15 октября 2019, 17:26
Теги:

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал об их крепкой дружбе.

— Мы с Доменико прекрасно знакомы еще со временем работы в молодежке «Штутгарта», — приводит ZVW слова Хинкеля. — Мы проработали вместе не так долго, но сдружились и с тех пор не теряли контактов. Мы регулярно общались и приходили к выводу, что хотели бы еще раз поработать вместе. Когда нам обоим пришел запрос от «Спартака», мы относительно быстро поняли, что хотели бы приехать сюда вместе.

Мы с Тедеско понимаем друг друга на подсознательном уровне, можно сказать, что мы с ним не разлей вода. Конечно, он — главный тренер, и последнее слово всегда будет за ним, но я буду стараться ему максимально помогать.

В сезоне-2014/15 Хинкель работал помощником Тедеско в молодежной команде «Штутгарта».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 20858
Все опросы
«Спартак» и Тедеско: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




Прямой эфир
Прямой эфир