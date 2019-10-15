Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал об их крепкой дружбе.

— Мы с Доменико прекрасно знакомы еще со временем работы в молодежке «Штутгарта», — приводит ZVW слова Хинкеля. — Мы проработали вместе не так долго, но сдружились и с тех пор не теряли контактов. Мы регулярно общались и приходили к выводу, что хотели бы еще раз поработать вместе. Когда нам обоим пришел запрос от «Спартака», мы относительно быстро поняли, что хотели бы приехать сюда вместе.

Мы с Тедеско понимаем друг друга на подсознательном уровне, можно сказать, что мы с ним не разлей вода. Конечно, он — главный тренер, и последнее слово всегда будет за ним, но я буду стараться ему максимально помогать.

В сезоне-2014/15 Хинкель работал помощником Тедеско в молодежной команде «Штутгарта».

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