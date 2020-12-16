Тренер «Сочи» перед матчем с «Динамо» вспомнил произведение Булгакова

Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал, в какой атмосфере проходила подготовка к матчу 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Не нужно читать прессу лишний раз, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». Как говорил профессор Преображенский: «Не читайте до обеда советских газет». Самая важная игра — следующая. А люди любят скандалы. Всегда хочется о чем-то поговорить.

Мы всегда настроены на максимальный результат. Для чего ты играешь? Ты выходишь с одной идеей: сегодня должен выиграть. А игра уже потом покажет».