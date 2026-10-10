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Тренер Крыльев Булатов оценил ничью со Спартаком в 10 туре РПЛ

Булатов — о ничьей со «Спартаком»: «Ребята сделали все, что могли, для победы»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 10-го тура РПЛ.

— Как вам игра?

— В очередной раз сыграли вничью, немного недовольны. Сейчас поблагодарили ребят: они сделали все, что могли, для победы. Но, к сожалению, ничья. Двигаемся дальше. В следующих матчах фарт повернется к нам лицом.

— Был ли план Б на случай, если придется вскрывать спартаковский автобус?

— В этом и была проблема. После удаления мы минут 20 пытались перестроиться на более агрессивную манеру игры. Нам нужен был второй нападающий, чтобы давить на пару центральных защитников. Смогли это организовать только во второй части второго тайма. В этом нам надо прибавлять.

— То есть после удаления стало тяжелее?

— Нет, поверьте, нам стало легче.

— В чем причина низкой реализации?

— Мы играли против хорошей команды. Даже в меньшинстве они имеют шансы на победу. Мы в перерыве проговаривали, что «Спартак» создаст один-два момента. Они их создали и реализовали. То, что они умеют обороняться, — да. Создали нам много проблем. Не так много моментов удалось создать с нашей стороны. Плюс всего один гол.

— В последнее время РФС привлекает много молодых арбитров. Как оцените тенденцию? Это может влиять на ход матчей?

— В целом мы пытаемся не говорить о судействе. У нас есть внутренние резервы, пытаемся прибавлять. Вдобавок сегодня было очень много народу на трибунах. Драматургия матча стала предметом обсуждения, но никак не судейские решения. Рады, что было практически 20 тысяч зрителей. Хотим, чтобы на следующих играх было так же. Хотим, чтобы на нашу команду ходили, а мы будем это подтверждать своей игрой, — сказал Булатов.

После 10 матчей «Крылья» с 12 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Сергей Булатов
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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