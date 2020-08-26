Тренер «Химок» прокомментировал интерес «Локо» и «Рубина» к Трошечкину

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько после гостевого матча 5-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» в Туле (1:1) ответил на вопрос об игре полузащитника Александра Трошечкина. 24-летний хавбек провел в этом чемпионате 5 матчей, отметился одним голом и тремя желтыми карточками.

— Трошечкина не отвлекают разговоры об интересе к нему «Локомотива» и «Рубина»? — вопрос Гунько в послематчевом комментарии для СМИ.

— Нам очень приятно, что футболистом «Химок» интересуются такие клубы. Сегодняшний матч показал, что он полностью сконцентрирован на игре. Несмотря на то, что действовал на не совсем привычной для себя позиции, он полностью выкладывался и был очень полезен команде. (Артем Агапов)